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Шахтер обыграл Македонию в Турции (Видео)

Шахтер обыграл Македонию в Турции (Видео)
13:08 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Донецкий клуб переиграл представителя Северной Македонии.

Шахтер одержал победу над Македонией ГП в стартовом товарищеском матче на втором сборе в Турции.

Горняки дважды забили еще до перерыва — мячи на счету Тете и Фернандо.

Команда Луиша Каштру играла не в оптимальном составе, лидеры Шахтера на поле не выходили.

Гол Тете:

Гол Фернандо:

Сегодня вечером Горняки сыграют с датским Сеннерйюском, а до 9 февраля проведут спарринги с Олимпией и Вентспилсом.

В конце февраля Шахтер встретится с Бенфикой в 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч состоится 20 февраля в Харькове.

Товарищеский матч

Шахтер — Македония ГП 2:0 (2:0)

Голы: Тете, 13, Фернандо, 44

Шахтер: Трубин (Шевченко, 46), Бутко, Бондарь (Муравский, 77), Хочолава, Сиприано, Маркос Антонио, Крыськив (Дентиньо, 46, Вакула, 60), Бондаренко, Тете, Коноплянка (Нем, 57), Фернандо (Сикан, 46)

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, ФК Македония ГП.
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