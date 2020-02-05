"Реалу нужно, чтобы я играл": Лунин сравнил Сегунду и Примеру

Новости спорта:Украинский вратарь рассказал о своем переходе в "Овьедо".

20-летний украинский голкипер «Овьедо» Андрей Лунин, чей контракт принадлежит мадридскому «Реалу», поделился впечатлениями о своем новом клубе.

«Как мне кажется, в Сегунде больше борьбы, более жесткий футбол, если сравнивать с Примерой. Общий уровень по атмосфере, давлению и по мастерству, я не скажу, что такой же, как в Примере, но близкий к этому. Поэтому, мои ожидания полностью оправдались. Мне все очень нравится, и я ни о чем не жалею.

До этого не хватало времени, постоянного игрового ритма. Сейчас, благодаря доверю тренера, я играю каждую игру и вошел уже в игровой ритм. Появилось чувство игры, чувство момента. Уверен, дальше будет только лучше.

Мы очень рады победе в последнем матче. Она была нам нужна и состоялась дома при практически полных трибунах. Надеюсь, это станет переломным моментом для нас. Отраженные пенальти? Двоякие впечатления: отразил — хорошо, но все равно добили. Нужно отбивать так, чтобы не добили.

Контакты с «Реалом» есть. Как мне, так и им нужно, чтобы я играл. Решили, что сейчас этот вариант нужен, и он — достаточно неплохой. Надеюсь, что эти полгода станут полезными для меня, а мы вместе с командой добьемся результата», — заявил Лунин в эфире канала «Футбол 1».