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Ливерпуль сыграл самым молодым составом в своей истории

Ливерпуль сыграл самым молодым составом в своей истории
13:53 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Средний возраст игроков составил 19 дней и 102 дня.

Ливерпуль выпустил самый молодой состав в истории клуба на вчерашний матч Кубка Англии против Шрусбери Таун (1:0).

Средний возраст всех игроков в стартовом составе Красных составил 19 лет и 102 дня.

Таким образом, Ливерпуль побил собственный рекорд, установленный в матче Кубка лиги против Астон Виллы (0:5) — 19 лет и 182 дня.

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Вчерашняя победа благодаря автоголу соперника позволила Красным увеличить свою беспроигрышную серию в домашних матчах до 40 игр.

Следующий матч Ливерпуль проведет 15 февраля в рамках Премьер-лиги против Норвича.

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ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Кубок Англии, Новости футбола.
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