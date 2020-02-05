Ливерпуль сыграл самым молодым составом в своей истории

Новости спорта:Средний возраст игроков составил 19 дней и 102 дня.

Ливерпуль выпустил самый молодой состав в истории клуба на вчерашний матч Кубка Англии против Шрусбери Таун (1:0).

Средний возраст всех игроков в стартовом составе Красных составил 19 лет и 102 дня.

Таким образом, Ливерпуль побил собственный рекорд, установленный в матче Кубка лиги против Астон Виллы (0:5) — 19 лет и 182 дня.

Вчерашняя победа благодаря автоголу соперника позволила Красным увеличить свою беспроигрышную серию в домашних матчах до 40 игр.

Следующий матч Ливерпуль проведет 15 февраля в рамках Премьер-лиги против Норвича.