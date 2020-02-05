Футболист Зари интересен клубу Бундеслиги

Новости спорта:Украинский исполнитель Богдан Михайличенко может оказаться в чемпионате Германии.

Защитник луганской «Зари» Богдан Михайличенко может оказаться в чемпионате Германии, сообщает transfermarketweb.com.

По информации источника, немецкий «Вердер» обратил внимание на украинского полузащитника, который в «Заре» переквалифицировался в левого защитника.

Все благодаря связям «Вердера» с Виктором Скрипником, который ныне возглавляет луганский клуб.

22-летний Михайличенко перешел из «Динамо» в «Зарю» летом 2019-го года.

В турнирной таблице УПЛ «Заря» борется с «Динамо» за серебряные медали.