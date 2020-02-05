Футболист Зари интересен клубу Бундеслиги

Защитник луганской «Зари» Богдан Михайличенко может оказаться в чемпионате Германии, сообщает transfermarketweb.com.
По информации источника, немецкий «Вердер» обратил внимание на украинского полузащитника, который в «Заре» переквалифицировался в левого защитника.
Все благодаря связям «Вердера» с Виктором Скрипником, который ныне возглавляет луганский клуб.
22-летний Михайличенко перешел из «Динамо» в «Зарю» летом 2019-го года.
В турнирной таблице УПЛ «Заря» борется с «Динамо» за серебряные медали.