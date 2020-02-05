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Шахтер - Македония ГП: видеообзор матча 5.02.20

Шахтер - Македония ГП: видеообзор матча 5.02.20
14:37 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Смотреть видео голов и обзор товарищеского матча Шахтер - Македония ГП.

В Турции состоялся товарищеский матч между донецким Шахтером и Македонией ГП.

Шахтер - Македония ГП 2:0

Голы: Тете, 13, Фернандо, 44

Шахтер: Трубин (Шевченко, 46), Бутко, Бондарь (Муравский, 77), Хочолава, Сиприано, Маркос Антонио, Крыськив (Дентиньо, 46, Вакула, 60), Бондаренко, Тете, Коноплянка (Нем, 57), Фернандо (Сикан, 46).

Македония ГП (стартовый состав): Йовановски, Мишевски, Филиповски, Ковачев, Атанасковски, Робсон, Божиновски, Алексовски, Трайкоски, Воша, Блажевски.

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Предупреждения: Воша, Блажевски.

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Футбол, Новости футбола, Шахтер - Мамедония, Шахтер - Македония ГП.
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