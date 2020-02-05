Скачать
Среда, 05.02.2020
Шахтер - Македония ГП: видеообзор матча 5.02.20
Шахтер - Македония ГП: видеообзор матча
Потенциальный соперник Ломаченко арестован
Потенциальный соперник Ломаченко арестован
ФИФА прокомментировала информацию о недопуске России на ЧМ-2022
ФИФА прокомментировала информацию о недопуске России на ЧМ-2022
Самый титулованный клуб Украины прекращает свое существование
Самый титулованный клуб Украины прекращает свое существование

Сетьен отмолчался на вопрос о конфликте Месси и Абидаля

Сетьен отмолчался на вопрос о конфликте Месси и Абидаля
17:02 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Кике Сетьен не желает обсуждать со СМИ "нефутбольные темы".

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен поделился мнением о конфликте между аргентинским нападающим команды Лионелем Месси и французским спортивным директором клуба Эриком Абидалем.

"Эта ситуация не влияет на меня. Я постараюсь, чтобы она также не повлияла и на игроков. Мы немного поговорили на эту тему. Мы обязаны сосредоточиться на завтрашней игре с „Атлетиком“. Меня интересует футбол. Остальное я не могу контролировать и не думаю об этом.

Данная ситуация влияет на вас, но не на меня. Я концентрируюсь на футболе, и меня интересует лишь то, как дать игрокам нужные инструменты для побед. Всё остальное меня не интересует. Проблемы бывают в любом клубе. Есть вещи, которые я не смогу контролировать, поэтому говорите со мной о футболе. Всё остальное не помогает мне в моей работе", — приводит слова Сетьена AS.

Ранее сообщалось, что Абидаль под угрозой увольнения из-за конфликта с Месси.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Кике Сетьен.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Наш человек": Милевский отозвался о пьяном футболисте
02 Игрок Динамо может перейти в московский клуб
03 Барселона отказалась отпускать украинца в аренду
04 Потенциальный соперник Ломаченко арестован
05 Топ-клуб Бундеслиги сенсационно вылетел из Кубка Германии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь