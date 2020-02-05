Неймар впервые заявил, что счастлив в Париже

Новости спорта:Бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар впервые сказал, что он счастлив в Париже.

Это произошло во время празднования его дня рождения, сообщает L'Equipe.

По данным источника, футболист произнёс перед гостями короткую речь, в которой поблагодарил свою семью и партнёров по команде и сообщил, что "впервые почувствовал себя полностью счастливым в Париже". Также бразилец пообещал, что "сделает всё возможное, чтобы со своими партнёрами выиграть все трофеи в этом году".

Напомним, что летом 2019 года форвард мог вернуться в свой бывший клуб — "Барселону", но трансфер не состоялся.

В нынешнем сезоне 28-летний Неймар принял участие в 14 матчах чемпионата Франции, в которых стал автором 13 забитых мячей и отдал шесть голевых передач.