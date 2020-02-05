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Среда, 05.02.2020
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Шахтер в результативном матче не сумел обыграть Сеннерйюск

Шахтер в результативном матче не сумел обыграть Сеннерйюск
18:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Шахтер провел второй спарринг за день.

Футболисты донецкого "Шахтера" сыграли 5 февраля вничью (2:2) с датским клубом "Сеннерйюск" (Гадерслев) на сборе в Турции.

Мячи в Белеке забили: Тайсон (53) и Виктор Коваленко (61) - "горняков"; Стефан Гартенманн (29) и Петер Кристиансен (88) - в составе датчан, сообщает Укринформ.

Ранее в среду донетчане обыграли команду "Македония Герче Петров" (Скопье, Северная Македония) - 2:0. Голы: Тете (13-я минута) и Фернандо (43).

Шахтер - Македония ГП: видеообзор матча 5.02.20

8-го и 9 февраля соперниками "Шахтера" на турецком сборе будут соответственно "Олимпия" (Словения) и "Вентспилс" (Латвия).

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