Шахтер в результативном матче не сумел обыграть Сеннерйюск

Новости спорта:Шахтер провел второй спарринг за день.

Футболисты донецкого "Шахтера" сыграли 5 февраля вничью (2:2) с датским клубом "Сеннерйюск" (Гадерслев) на сборе в Турции.

Мячи в Белеке забили: Тайсон (53) и Виктор Коваленко (61) - "горняков"; Стефан Гартенманн (29) и Петер Кристиансен (88) - в составе датчан, сообщает Укринформ.

Ранее в среду донетчане обыграли команду "Македония Герче Петров" (Скопье, Северная Македония) - 2:0. Голы: Тете (13-я минута) и Фернандо (43).

8-го и 9 февраля соперниками "Шахтера" на турецком сборе будут соответственно "Олимпия" (Словения) и "Вентспилс" (Латвия).