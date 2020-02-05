Динамо сыграет матч без зрителей

Новости спорта:Киевский клуб не смог избежать наказания за скандал в матче с "Шахтером".

Апелляцию "Динамо" по делу о расизме в игре с "Шахтером" отклонили в полном объеме. Таким образом, решение о наказании киевского клуба матчем без зрителей (плюс еще одна игра - условно) и штрафом в 500 000 гривен оставлено в силе.

У "Динамо" остается еще возможность обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Также пока неизвестно, какой именно матч без зрителей проведет столичная команда. Теоретически - первый по календарю после вынесения решения апелляционного комитета (домашняя игра 19-го тура против "Ворсклы" 22 февраля), но это еще не факт.

Напомним, что во втором тайме матча с "Шахтером" из фан-сектора "Динамо" раздавались звуки, похожие на обезьяньи крики, которые были адресовали игрокам "горняков" Тайсону и Дентиньо. Капитан "Шахтера" показал фанатам киевлян средний палец, за что получил красную карточку.

В данный момент "Динамо" и "Шахтер" проводят зимние сборы в Турции. На зимний перерыв "Динамо" ушло на втором месте в УПЛ с отставанием от "Шахтера" в 14 очков.