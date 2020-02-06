Тоттенхэм "перестрелял" Саутгемптон в Кубке Англии (Фото, Видео)

Новости спорта:Тоттенхэм обыграл Саутгемптон в переигровке матча 1/16 финала Кубка Англии.

Тоттенхэм обыграл Саутгемптон (3:2) в переигровке матча 1/16 финала Кубка Англии.

Хозяева вышли вперед на старте поединка. В свои ворота мяч срезал Джек Стивенс. Но еще в первом тайме гости счет сравняли — отличился Шейн Лонг.

Вторая половина встречи не уступила первой в плане результативности. Саутгемптон вышел вперед благодаря голу Данни Ингза на 72-й минуте, но спустя шесть минут Лукас Моура восстановил равенство в счете.

Обзор матча:

Точку в поединке поставил Сон Хын Мин. Кореец заработал пенальти после того, как его сбил вратарь Святых Ангус Ганн и реализовал одиннадцатиметровый удар.

В 1/8 финала Тоттенхэм встретится с Норвичем, который на пути к этой стадии оказался сильнее Бернли.