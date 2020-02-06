Наследия легенды: сын Хаджи забил дебютный гол за Рейнджерс (Видео)

Новости спорта:Сын легендарного футболиста Георге Хаджи отметился дебютным голом за шотландский Рейнджерс.

Румынский полузащитник Янис Хаджи забил свой первый гол за Рейнджерс.

Сын легенды румынского футбола Георге Хаджи вышел на матч с Хибернианом с первых минут и в конце матча смог отличиться. Гол стал победным, Рейнджерс выиграл со счетом 2:1.

Янис Хаджи летом перешел из румынского Вииторула в Генк. Предполагалось, что румын станет заменой украинцу Руслану Малиновскому, который перебрался в Аталанту.

Янис сыграл за Генк 19 матчей, в которых забил 3 гола. В январе его взял в аренду до конца сезона шотландский Рейнджерс.

Гол Хаджи - в обзоре матча Рейнджерс - Хиберниан:

Рейнджерс после победы продолжает гонку за лидером Селтиком. Светло-синие отстают от своих вечных соперников на 7 очков, но имеют игру в запасе.