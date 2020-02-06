Неймар рассыпался в комплиментах Месси

Новости спорта:Неймар в интервью официальному сайту ФИФА заявил, что Лионель Месси является лучшим в истории футбола.

Нападающий сборной Бразилии и ПСЖ Неймар в интервью официальному сайту ФИФА заявил, что Лионель Месси является лучшим в истории футбола.

"Что касается Килиана Мбаппе, то этот парень имеет огромный потенциал. Я его люблю, ведь у нас отличное взаимопонимание. Он может стать лучшим.

А вот кто сейчас лучший, так это Лионель Месси. Он лучший во всей истории футбола. Когда я играл за Барселоны, то мы отлично сдружились.

В детстве я наблюдал за игрой моих соотечественников Роналдиньо и Робиньо. Они были великолепны", - сказал Неймар.

Напомним, ранее сообщалось, что Неймар ослушался Тухеля и закатил роскошную вечеринку в день рождения.