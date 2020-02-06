В АПЛ изменили сроки летнего трансферного окна

Новости спорта:Сегодня на собрании акционеров АПЛ представители клубов проголосовали за утверждение нового дедлайна летнего трансферного окна.

Сегодня на собрании акционеров АПЛ представители клубов проголосовали за утверждение нового дедлайна летнего трансферного окна, назначив его на 17:00 по британскому времени 1 сентября. Об этом сообщает сайт АПЛ.

Таким образом, английские клубы вернулись к традиционной системе дедлайна, хотя до этого в течение двух последних лет трансферное окно закрывалось перед первым матчем старта сезона.

Напомним, в прошлом году дедлайн АПЛ был назначен на 8 августа, однако после неоднократных обсуждений представители клубов решили прибегнуть к изменениям.

Новый сезон АПЛ 2020/21 начнется 8 августа, а значит теперь трансферное окно закроется позднее, чем на 20 дней, если бы предыдущие правила остались в силе.

В данный момент турнирную таблицу Премьер-лиги возглавляет Ливерпуль, имея в своем активе 73 очка после 23-х туров. Команда Клоппа имеет преимущество над вторым Манчестер Сити в 22 очка.