В АПЛ изменили сроки летнего трансферного окна

Сегодня на собрании акционеров АПЛ представители клубов проголосовали за утверждение нового дедлайна летнего трансферного окна, назначив его на 17:00 по британскому времени 1 сентября. Об этом сообщает сайт АПЛ.
Таким образом, английские клубы вернулись к традиционной системе дедлайна, хотя до этого в течение двух последних лет трансферное окно закрывалось перед первым матчем старта сезона.
Напомним, в прошлом году дедлайн АПЛ был назначен на 8 августа, однако после неоднократных обсуждений представители клубов решили прибегнуть к изменениям.
Новый сезон АПЛ 2020/21 начнется 8 августа, а значит теперь трансферное окно закроется позднее, чем на 20 дней, если бы предыдущие правила остались в силе.
В данный момент турнирную таблицу Премьер-лиги возглавляет Ливерпуль, имея в своем активе 73 очка после 23-х туров. Команда Клоппа имеет преимущество над вторым Манчестер Сити в 22 очка.