Динамо разгромило Стремсгодсет, Де Пена забил со своей половины поля (Видео)

Новости спорта:Футболисты киевского "Динамо" провели в четверг второй контрольный матч на нынешнем учебно-тренировочном сборе в Турции.

На арене Gloria Serenity в Белеке украинцы одолели норвежский "Стремсгодсет" из города Драммен - 3:0.

Отличились Карлос де Пена (42-я минута), Виталий Миколенко (74) и Миккель Дуэлунд (81).

В предыдущем спарринге "Динамо" обыграло словенскую "Олимпию" - 5:0. Голы: Виталий Буяльский, Беньямин Вербич, Назарий Русин, Карлос де Пена, Александр Романчук.

Видео гола Де Пены:

9 февраля киевляне встретятся с "Борацем" (Баня-Лука, Босния и Герцеговина), 11 февраля - с БАТЭ (Борисов, Беларусь), 12 февраля - с "Тоболом" (Казахстан) и 15 февраля - с "Динамо" (Тбилиси, Грузия).

Луганская "Заря" сегодня также победила со счетом 3:0 казахстанский "Ордабасы" с Шымкента.

Мячи забили Владислав Кабаев (44, 50) и Андрейс Цыганикс (75).

Следующим оппонентом луганчан по контрольному матчу 9 февраля будут клуб "Фламуртари" (Косово). 10 февраля подопечные Виктора Скрипника сыграют с боснийским "Железничаром", 14 февраля - с белорусской командой "Торпедо-БелАЗ".