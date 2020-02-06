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Топ-клубы Европы нацелились на Месси

Топ-клубы Европы нацелились на Месси
20:58 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Европейские гранды хотят подписать аргентинского форварда.

Нападающий Лионель Месси оказался в центре скандала с руководством Барселоны и может покинуть клуб по окончании сезона.

Многие европейские гранды хотят воспользоваться этой ситуацией, чтобы переманить форварда. Как сообщает издание Gazetta dello Sport, в подписании аргентинца заинтересованы ПСЖ, Интер, Ювентус и Манчестер Юнайтед.

Ранее сообщалось, что подписать Месси также хочет Манчестер Сити.

Действующий контракт нападающего с каталонским клубом рассчитан до июня 2021 года.

Манчестер Сити внимательно следит за ситуацией с Месси

В текущем сезоне 32-летний игрок провел 24 поединка в футболке "сине-гранатовых", забив 19 голов и совершив 12 ассистов.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
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