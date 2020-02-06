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Мадрид уступает Сосьедаду и покидает Кубок Испании

Мадрид уступает Сосьедаду и покидает Кубок Испании
23:39 Чт, 6 Февраль 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости спорта:Реал Мадрид сенсационно проигрывает Реалу Сосьедаду и покидает Кубок Испании на стадии 1/4 финала.

Мадридцы проиграли дома «Реал-Сосьедад» 3:4.

Мадридский «Реал» дома проиграл «Реал-Сосьедад» (Сан-Себастьян) 3:4 в матче 1/4 финала Кубка Испании.

Гости повели в счете в середине первого тайма. Отличился Мартин Эдегор, который принадлежит «Реалу» и выступает за баскский клуб на правах аренды. После перерыва нападающий гостей Александр Исак отметился дублем. «Реал» сократил отставание усилиями Марсело.

На 69-й минуте Микель Мерино забил четвертый мяч гостей. На последних минутах «Реал» отличился дважды (забили Родриго и Начо). Однако, сравнять счет мадридцы не успели, хотя и завершали матч в большинстве. 4:3 - сенсационная победа команды из Сан-Себастьяна.

Ранее в полуфинал Кубка Испании вышли «Гранада» и «Мирандес». В последнем четвертьфинале сыграют "Атлетик" и "Барселона".

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Футбол, Новости футбола, Реал Мадрид, "Реал Сосьедад".
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