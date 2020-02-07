Сетьен - о вылете из Кубка Испании: Все хорошо, кроме результата

Новости спорта:Главный тренер Барселоны Кике Сетьен остался доволен игрой своих подопечных в матче против Атлетика.

В четверг, 6 февраля, Барселоны вылетела из Кубка Испании, потерпев поражение от Атлетика в четвертьфинале 1:0.

Главный тренер каталонцев Кике Сетьен, комментируя матч, заявил, что остался доволен игрой "сине-гранатовых", но не удовлетворен результатом.

"В моей карьере бывало так, что можно забить одним ударом, но было и так, что не получается даже с десяти. Я не знаю, вдохновение это, уверенность или что-то другое. Есть вещи, которые ни тренеры, ни игроки не могут контролировать, и это как раз такой случай.

Все было хорошо, за исключением результата. Грустно от того, что мы вылетели, но мне кажется, что мы прогрессируем в вещах, которые нужно было улучшить. Я отметил много важных моментов, не только результат в сложной игре. Я не видел момент с де Йонгом. Мне сказали, что это был явный фол. Я не буду обсуждать судейские решения.

Результат всегда имеет главное значение. Команда показала хороший уровень. Играть против Атлетика нелегко, но при этом я не думаю, что у Тер Штегена было много работы. Во втором тайме мы создали 4 или 5 хороших моментов. Вся вторая половина матча прошла так, как мы хотели", - цитирует Сетьена Marca.