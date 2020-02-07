Бэйл вновь оскандалился, покинув стадион во время матча Реала

Новости спорта:Футболист не попал в заявку на игру Кубка Испании.

Мадридский Реал в четвертьфинале Кубка Испании уступил Реал Сосьедаду (3:4).

Вингер "сливочных" Гарет Бэйл оказался вне заявки команды на данную встречу. На 82-й минуте валлиец, который смотрел матч с трибун, принял решение уехать домой, не дожидаясь конца противостояния. Об этом сообщает AS.

Однако, клубные правила футболист не нарушил. Все дело в том, что игроки не имеют права покидать стадион до 80-й минуты.

Ранее Гарет Бэйл был замечен за подобной проделкой. В играх против Леганеса, Эспаньола и Севильи он также покидал трибуны после 80-й минуты.