Венгер близок к возвращению в Арсенал

Новости спорта:Лондонский клуб задумался дать своей легенде место в руководстве.

Лондонский Арсенал планирует вернуть в клуб легендарного тренера Арсена Венгера, который в качестве главного тренера выиграл три чемпионских титул и семь раз становился обладателем Кубка Англии.

По информации Daily Mirror, руководство Арсенала хочет предложить Венгеру должность в структуре клуба, надеясь таким образом сплотить фанатов команды вокруг персоны нынешнего менеджера Микеля Артеты.

После ухода из Арсенала в 2018 году 70-летний француз взял продолжительный отпуск, сейчас он работает на управленческой должности в ФИФА.