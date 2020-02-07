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Венгер близок к возвращению в Арсенал

Венгер близок к возвращению в Арсенал
10:50 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Лондонский клуб задумался дать своей легенде место в руководстве.

Лондонский Арсенал планирует вернуть в клуб легендарного тренера Арсена Венгера, который в качестве главного тренера выиграл три чемпионских титул и семь раз становился обладателем Кубка Англии.

По информации Daily Mirror, руководство Арсенала хочет предложить Венгеру должность в структуре клуба, надеясь таким образом сплотить фанатов команды вокруг персоны нынешнего менеджера Микеля Артеты.

После ухода из Арсенала в 2018 году 70-летний француз взял продолжительный отпуск, сейчас он работает на управленческой должности в ФИФА.

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ФК Арсенал (Лондон), Арсен Венгер, Футбол, Новости футбола.
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