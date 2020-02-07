Лион начал переговоры с Депаем о новом контракте

Новости спорта:Остаток сезона нидерландец пропустит из-за травмы колена.

Лион начал переговоры со своим вингером Мемфисом Депаем о продлении контракта, сообщает L’Equipe.

Действующий говор с нидерландским футболистом рассчитан до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне Депай забил 14 голов и отдал 2 результативных передачи в 18 матчах Лиона во всех турнирах.

Напомним, из-за серьезной травмы колена Мемфис будет вынужден пропустить остаток текущего сезона, по ходу которого был назначен капитаном Олимпика.

Лион на сегодняшний день занимает шестое место в таблице французского чемпионата и отстает от зоны Лиги чемпионов на семь очков.