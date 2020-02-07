Клопп побил достижение Гвардиолы в АПЛ

Новости спорта:Менеджер Ливерпуля Юрген Клопп в пятый раз за сезон признан лучшим тренером лиги.

В 25-м туре английской Премьер-лиги Ливерпуль разгромил Саутгемптон со счетом 4:0.

После этого поединка наставник "красных" Юрген Клопп стал лучшим тренером АПЛ в январе, ведь его команда победила во всех пяти поединках в течение месяца.

Немец выиграл данный приз в пятый раз за сезон, установив новый рекорд чемпионата. Прошлым лучшим результатом было достижение менеджера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы. Испанец получил награду четырежды в сезоне-2017/18.

Клопп в голосовании обогнал самого Гвардиолу, а также тренеров Ральфа Хазенхюттеля и Найджела Пирсона из Саутгемптона и Уотфорда соответственно.

Для самого же Юргена эта награда является восьмой в карьере. Интересно, что в течение нынешнего сезона Клопп всего лишь однажды не смог стать лучшим тренером месяца, в октябре приз достался наставнику Челси Френку Лемпарду.