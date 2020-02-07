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Динамо подписало нигерийского форварда, выступавшего за Тамбов

Динамо подписало нигерийского форварда, выступавшего за Тамбов
20:51 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Форвард Олабиран Блессинг Муйива подписал контракт со столичным клубом до лета 2023 года.

Киевское Динамо подписало нигерийского футболиста Бенито, полное имя которого Олабиран Блессинг Муйива.

Нападающий подписал контракт с украинской командой до июня 2023 года, информирует официальный сайт "бело-синих". Игрок уже прошел медицинское обследование и в ближайшее время присоединится к команде на сборах в Турции. Форвард будет выступать под 77-м номером.

Отметим, что Бенито выступал за сборную Нигерии-U23. Кроме того, ранее он играл за молдавский Саксан, Локомотив Ташкент из Узбекистана, белорусский Луч Минск и Тамбов из России.

Напомним, что ранее крайний хавбек Дерлис Гонсалес перешел из Динамо в Олимпию Асунсьон.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола, Бенито, Олабиран Блессинг Муйива.
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