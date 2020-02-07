Динамо подписало нигерийского форварда, выступавшего за Тамбов

Новости спорта:Форвард Олабиран Блессинг Муйива подписал контракт со столичным клубом до лета 2023 года.

Киевское Динамо подписало нигерийского футболиста Бенито, полное имя которого Олабиран Блессинг Муйива.

Нападающий подписал контракт с украинской командой до июня 2023 года, информирует официальный сайт "бело-синих". Игрок уже прошел медицинское обследование и в ближайшее время присоединится к команде на сборах в Турции. Форвард будет выступать под 77-м номером.

Отметим, что Бенито выступал за сборную Нигерии-U23. Кроме того, ранее он играл за молдавский Саксан, Локомотив Ташкент из Узбекистана, белорусский Луч Минск и Тамбов из России.

Напомним, что ранее крайний хавбек Дерлис Гонсалес перешел из Динамо в Олимпию Асунсьон.