Не Гвардиола и не Клопп: кто возглавил список самых высокооплачиваемых тренеров мира

Новости спорта:Французское издание L’Equipe опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых футбольных тренеров мира.

Первую строчку занял наставник мадридского Атлетико Диего Симеоне. Аргентинец зарабатывает 43,6 миллионов евро в год - на 20 млн больше любого другого специалиста в мире.

На втором месте - главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола с зарплатой в 23,28 миллиона евро. Первую тройку замыкают Юрген Клопп из Ливерпуля и Жозе Моуринью из Тоттенхэма, каждый из которых получает 17,52 млн евро в год.

Первая пятерка рейтинга:

1. Диего Симеоне (Атлетико) - 43,6 млн евро.

2. Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити) - 23,28.

3. Юрген Клопп (Ливерпуль) - 17,52.

4. Жозе Моуринью (Тоттенхэм) - 17,52.

5. Зинедин Зидан (Реал) - 16,8.

Напомним, что Симеоне возглавил Атлетико в 2011 году. За это время он выиграл с "матрасниками" Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании. Также команда по два раза победила в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА и дважды выходила в финал Лиги чемпионов.