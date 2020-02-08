Роналду забронировал целый ресторан, но не пришел

Новости спорта:Все, чтобы скрыться от назойливых папарацци

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду обманул папарацци, желающих получить свежие фото отдыха звездного футболиста.

Футболист накануне стал гостем музыкального фестиваля Сан-Ремо, где ведущей была его девушка Джорджина Родригес.

Как сообщают итальянские СМИ, португалец не хотел, чтобы после фестиваля его беспокоили, и забронировал целый ресторан в Сан-Ремо, чтобы сбить с толку журналистов.

Сам же Роналду с Джорджиной отправились ужинать в один из ресторанов в Бордигере, городе, находящемся в нескольких километрах от Сан-Ремо.

Накануне Джорджина Родригес подарила Роналду гелендваген, устроив сюрприз.