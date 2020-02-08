Шикарный дубль Барроу - в обзоре матча Рома - Болонья (Видео)

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча 23-го тура Серии А Рома - Болонья.

В рамках 23-го тура чемпионата Италии Рома на своем поле принимала Болонью.

Ключевую роль в поединке сыграл Муса Барроу — 21-летний футболист отличился двумя голами и результативной передачей. Этого оказалось достаточно, чтобы одолеть римлян в их логове.

Обзор матча:

Рома – Болонья 2:3

Голы: Денсвилл, 22 (в свои ворота), Мхитарян, 72 – Орсолини, 16, Барроу, 26, 51.

Рома: Пау Лопес – Сантон (Бруно Перес, 61), Манчини, Смоллинг, Коларов – Кристанте, Верету (Калинич, 79) – Ундер (Карлес Перес, 57), Мхитарян, Перотти – Джеко.

Болонья: Скорупски – Томиясу, Бани, Данило, Денсвилл – Схоутен, Сванберг (Домингес, 73) – Орсолини (Ольсен, 83), Сориано, Барроу (Джувара, 86) – Паласио.

Предупреждения: Сантон, Бруно Перес – Сванберг, Схоутен, Бани, Скорупски.

Удаление: Кристанте, 80.