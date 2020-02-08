Скачать
Суббота, 08.02.2020
Украина разгромила Хорватию в матче Кубка Федерации
Украина разгромила Хорватию в матче Кубка Федерации
UFC 247: результаты взвешивания (Видео)
UFC 247: результаты взвешивания (Видео)
Возлюбленная Роналду в откровенном платье "зажгла" на музыкальном фестивале (Видео)
Возлюбленная Роналду в откровенном платье "зажгла" на музыкальном фестивале (Видео)
Прометей, Киев-Баскет и Одесса одержали победы в Суперлиге
Прометей, Киев-Баскет и Одесса одержали победы в Суперлиге

Шикарный дубль Барроу - в обзоре матча Рома - Болонья (Видео)

Шикарный дубль Барроу - в обзоре матча Рома - Болонья (Видео)
08:34 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча 23-го тура Серии А Рома - Болонья.

В рамках 23-го тура чемпионата Италии Рома на своем поле принимала Болонью.

Ключевую роль в поединке сыграл Муса Барроу — 21-летний футболист отличился двумя голами и результативной передачей. Этого оказалось достаточно, чтобы одолеть римлян в их логове.

Обзор матча:

Рома – Болонья 2:3

Голы: Денсвилл, 22 (в свои ворота), Мхитарян, 72 – Орсолини, 16, Барроу, 26, 51.

Рома отправила Нзонзи в Ренн

Рома: Пау Лопес – Сантон (Бруно Перес, 61), Манчини, Смоллинг, Коларов – Кристанте, Верету (Калинич, 79) – Ундер (Карлес Перес, 57), Мхитарян, Перотти – Джеко.

Болонья: Скорупски – Томиясу, Бани, Данило, Денсвилл – Схоутен, Сванберг (Домингес, 73) – Орсолини (Ольсен, 83), Сориано, Барроу (Джувара, 86) – Паласио.

Предупреждения: Сантон, Бруно Перес – Сванберг, Схоутен, Бани, Скорупски.

Удаление: Кристанте, 80.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Рома, Серия А, Футбол, Видео, ФК Болонья, Новости футбола, Рома - Болонья.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кубок Федерации: Свитолина принесла победу Украине в матче с Хорватией
02 Усик показал свою подготовку к Чисоре (Видео)
03 Динамо подписало нигерийского форварда, выступавшего за Тамбов
04 "Слишком старый": В Баварии исключили возможность трансфера Роналду
05 Возлюбленная Роналду в откровенном платье "зажгла" на музыкальном фестивале (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь