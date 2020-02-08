Игрок Манчестер Юнайтед прошел сеансы гипноза

Новости спорта:Полузащитник Андреас Перейра прошёл сеансы гипнотерапии из-за проблем со сном.

По данным The Sun, бразильский хавбек испытывал проблемы со сном перед еврокубковыми матчами. В связи с этим Перейра принял решение обратиться к гипнотологу, который за четыре сеанса смог решить проблемы футболиста.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Перейра провёл 22 матча, в которых забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

Перейра является воспитанником "Манчестер Юнайтед", в составе которого дебютировал в 2015 году. С тех пор хавбек дважды отправлялся в Испанию на правах аренды, где выступал за "Гранаду" и "Валенсию".

Соглашение 23-летнего бразильского футболиста рассчитано до лета 2023 года и включает опцию продления ещё на один сезон.