Месси определился со своим будущим в Барселоне

Новости спорта:Капитан "сине-гранатовых" хочет продолжить выступления за команду.

В последнее время СМИ сообщают о напряженных отношениях между Лионелем Месси и руководством каталонского клуба. Доходит до того, что аргентинец требует отставки нынешнего президента Бартомеу и назначения Хави в качестве тренера.

На почве данных событий Месси попал в сферу интересов ведущих клубов Европы, которые готовы воспользоваться разногласиями аргентинца с клубом и переманить его к себе.

Тем не менее, лидер Барселоны собирается остаться в команде и не будет рассматривать предложения летом, сообщает Sky Sports.

Отметим, что потенциальному покупателю аргентинца придется раскошелиться на хороший контракт, ведь Месси получает больше всех среди футболистов.