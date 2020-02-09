"Ювентус" сенсационно уступил "Вероне"

Новости спорта:"Ювентус" проиграл "Вероне" 1:2.

«Интер» может догнать «Юве», если победит в миланском дерби.

«Ювентус» в матче 23-го тура чемпионата Италии (Серии А) на выезде сенсационно уступил «Вероне» 1:2.

«Ювентус» вышел вперед после перерыва, когда отличился Роналду. Португалец забил в десятом матче Серии А подряд. Однако «Верона» сумела не только отыграться, но и выиграть. Победу хозяевам принесли бывшие игроки «Милана» - Борини и Паццини, который реализовал пенальти. 2:1 - победа «Вероны».

«Ювентус» потерпел третье поражение в Серии А, однако остался на первом месте. Отрыв от «Интера» составляет три очка. «Интер» в 23-м туре сыграет 9 февраля в дерби против «Милана».