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Барселона ищет форварда

Барселона ищет форварда
09:51 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Кике Сетьен высказал свое мнение о ситуации в передней линии.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен прокомментировал дефицит игроков атаки в команде, заявив, что клуб находится в поисках форварда.

"Очевидно, что нам нужен еще один форвард. У нас на столе есть несколько имен, но это зависит от многих вещей, удастся ли нам заключать сделки".

Также специалист высказал свое мнение о выездных матчах "блаугранас" накануне игры против Бетиса.

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"Речь идет о динамике того, как наша команда играет в выездных поединках в течение сезона. На днях я думал, что мы значительно улучшились в этом компоненте, но, к сожалению, результат пока что не пришел", — цитирует Сетьена Goal.

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