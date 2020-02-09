Барселона ищет форварда

Новости спорта:Кике Сетьен высказал свое мнение о ситуации в передней линии.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен прокомментировал дефицит игроков атаки в команде, заявив, что клуб находится в поисках форварда.

"Очевидно, что нам нужен еще один форвард. У нас на столе есть несколько имен, но это зависит от многих вещей, удастся ли нам заключать сделки".

Также специалист высказал свое мнение о выездных матчах "блаугранас" накануне игры против Бетиса.

"Речь идет о динамике того, как наша команда играет в выездных поединках в течение сезона. На днях я думал, что мы значительно улучшились в этом компоненте, но, к сожалению, результат пока что не пришел", — цитирует Сетьена Goal.