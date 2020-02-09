Спортивный директор Барселоны заговорил о трансфере Неймара

Новости спорта:Эрик Абидаль высказался о потенциальном возвращении бразильца.

Спортивный директор Барселоны Эрик Абидаль отреагировал на вопрос о том, стоит ли каталонцам вновь приобретать Неймара.

"Я полностью согласен с тем, что он помог бы команде. Сетьен был бы горд, если бы смог тренировать такого игрока, как Неймар. Также это было бы полезно для других игроков, которые имеют такой высокий уровень".

"Конкуренция Неймара с Фати? Вот почему планировать — это не так просто. Мы можем хотеть иметь всех лучших игроков, но мы не можем ошибиться в развитии молодых футболистов", — цитирует Абидаля Goal.

Ранее сообщалось, что Абидаль был под угрозой увольнения из-за конфликта с Месси.