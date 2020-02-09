Голкипер Атлетика повздорил с фанатами своей команды (Видео)

Новости спорта:Болельщики посчитали, что вратарь был нетрезв.

Голкипер Атлетика Яго Эррерин столкнулся с фанатами клуба после кубкового матча против Барселоны в четверг, 6 февраля.

Сам резервный вратарь не принимал участие в матче. Эррерин отбывает дисквалификацию после удаления в 1/8 финала Кубка Короля против Тенерифе. Группа фанатов увидела голкипер на улице и принялась его оскорблять, посчитав, что футболист был нетрезв.

«Я ждал такси, чтобы спокойно уехать домой, но это не причина выслушивать оскорбления в свой адрес. Наверное, мне не следовало отвечать на них.

Iago Herrerín se encaró con supuestos aficionados del Athletic tras la victoria de su equipo vs @FCBarcelona en Copa El portero fue insultado y acusado de tomar alcohol lo que provocó su reacción pic.twitter.com/Cw4Y0wP4qh — Post United (@postutd) February 8, 2020

Я прошу лишь уважения. Я веду себя уважительно в любом месте. Незнакомым людям легко оскорбить тебя. Прошу понимания», — цитирует сообщения из соцсетей Эррерина Mundo Deportivo.

Видео конфликта вратаря появилось в социальных сетях, после чего Эррерин получил от фанатов новую порцию критики.

Атлетик вышел в полуфинал Кубка Короля, обыграв Барселону со счетом 1:0. В полуфинале турнира баски встретятся с Гранадой.