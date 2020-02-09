Звезда Реала: Хочу остаться в Мадриде

Новости спорта:Бразильский талант Винисиус Жуниор не собирается покидать Мадрид.

Полузащитник мадридского Реала Винисиус Жуниор прокомментировал информацию о его вероятном переходе в ПСЖ.

Футболист отметил, что не планирует покидать стан "сливочных" и намерен продолжить играть за Королевский клуб.

"Я хочу остаться в Мадриде, никакие другие варианты я не рассматриваю. Я достигаю своего уровня, как в прошлом сезоне, который в январе-феврале был очень хорошим. Я хочу продолжать в том же духе и без травм.

Зидан всегда давал мне уверенность, в которой я нуждаюсь, и давал мне возможности на поле показать себя", - сказал Винисиус Marca.