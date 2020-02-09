Скачать
Воскресенье, 09.02.2020
Шахтер - Вентспилс: видеообзор матча
Шахтер - Вентспилс: видеообзор матча
Далакян - Перес. Видео боя
Далакян - Перес. Видео боя
Джон Джонс - Доминик Рейес: результат боя
Джон Джонс - Доминик Рейес: результат боя
Кубок Федерации: расклады для сборной Украины
Кубок Федерации: расклады для сборной Украины

Лидер Тоттенхэма попал в скандал из-за шуток о коронавирусе

Лидер Тоттенхэма попал в скандал из-за шуток о коронавирусе
14:48 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Деле Алли попал в скандальную ситуацию из-за шутливых видео о коронавирусе в Snapchat.

Полузащитник Тоттенхэма и сборной Англии Деле Алли попал в скандальную ситуацию из-за шутливых видео о коронавирусе в Snapchat, сообщает Daily Star.

23-летний игрок, находясь в лондонском аэропорту Хитроу записал видео, на котором была слышна азиатская речь. «Короно что? Слушайте со звуком», — подписал видео Алли.

Также англичанин снимал человека азиатской внешности, после чего перевел камеру на антисептическое средство. Игрок шутил о том, что вирусу надо быть очень быстрым, что его настичь.

В итоге данные видеоролики вызвали негативную реакцию общественности, а Деле Алли пришлось извиниться и заявить о том, что он никого не хотел оскорбить.

Из-за смертельного коронавируса погибли уже более 800 человек. Жертвами оказались в основном жители Китая, но смертельные случаи зафиксированы и в других странах.

В нынешнем сезоне Алли в составе Тоттенхэма провел 28 матчей, забив 8 голов и сделав 4 результативные передачи.

Шпоры находятся на шестом месте турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 37 очков после 25-ти сыгранных туров.

 

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Тоттенхэм, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Деле Алли.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бубка отреагировал на новый мировой рекорд в прыжках с шестом
02 Украинский гигант Выхрист забил соперника в первом раунде (Видео)
03 Установлен новый мировой рекорд в прыжках с шестом (Видео)
04 Далакян - Перес. Видео боя
05 Выхрист - Мазаник. Видео боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь