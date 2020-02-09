Лидер Тоттенхэма попал в скандал из-за шуток о коронавирусе

Новости спорта:Деле Алли попал в скандальную ситуацию из-за шутливых видео о коронавирусе в Snapchat.

Полузащитник Тоттенхэма и сборной Англии Деле Алли попал в скандальную ситуацию из-за шутливых видео о коронавирусе в Snapchat, сообщает Daily Star.

23-летний игрок, находясь в лондонском аэропорту Хитроу записал видео, на котором была слышна азиатская речь. «Короно что? Слушайте со звуком», — подписал видео Алли.

Также англичанин снимал человека азиатской внешности, после чего перевел камеру на антисептическое средство. Игрок шутил о том, что вирусу надо быть очень быстрым, что его настичь.

В итоге данные видеоролики вызвали негативную реакцию общественности, а Деле Алли пришлось извиниться и заявить о том, что он никого не хотел оскорбить.

Из-за смертельного коронавируса погибли уже более 800 человек. Жертвами оказались в основном жители Китая, но смертельные случаи зафиксированы и в других странах.

В нынешнем сезоне Алли в составе Тоттенхэма провел 28 матчей, забив 8 голов и сделав 4 результативные передачи.

Шпоры находятся на шестом месте турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 37 очков после 25-ти сыгранных туров.