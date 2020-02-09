Александрия уступила Атырау в контрольном матче

Новости спорта:Сегодня подопечные Владимира Шарана проведут еще один спарринг.

Александрия уступила казахстанскому Атырау на втором учебно-тренировочном сборе (0:2).

Оба гола были забиты в первой половине. Первый мяч казахский клуб забил с пенальти.

Команда Владимира Шарана уже провела два контрольных матча в Турции. 3 февраля Александрия обыграла Кайсар из Казахстана (1:0), а затем победила болгарский Левски (2:1).

Сегодня, 9 февраля, команда Шарана проведет еще один контрольный поединок против Кызыл-Жара.

Александрия ушла на зимний перерыв на пятом месте Favbet Лиги. Первый матч после возобновления чемпионата Украины команда Шарана проведет 23 февраля против Колоса.

Товарищеский матч

Александрия (Украина) — Атырау (Казахстан) 0:2 (0:2)

Александрия: Рудик, Гордиенко (Стецьков, 56), Мельник, Мирошниченко, Лучкевич, Запорожан, Банада (Тейшейра, 62), Ивахно, Протасов, Задерака, Безбородько.