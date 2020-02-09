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Кака назвал лучших форвардом современности

Кака назвал лучших форвардом современности
19:56 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Именитый бразилец оценил игру некоторых футболистов Ливерпуля и Барселоны.

Бывший игрок сборной Бразилии Кака высказался об игре Ливерпуля в текущем сезоне.

"Мне очень нравится наблюдать за матчами Ливерпуля. Команда показывает отличные результаты, но мы же знаем, что это на один сезон. Не говорю, что Ливерпуль слабый, но в таком чемпионате, как Премьер-лига, очень трудно выдать подобное.

Приятно, что ключевыми игроками этой команды являются мои соотечественники. Алиссон - лучший вратарь в мире, Фабиньо - отличный хавбек, а Фирмино - хороший форвард. Роберто и тот парень из Барселоны... Суарес! Фирмино и Суарес - лучшие нападающие в мире на данный момент", - приводит слова Кака Sky Sports.

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Напомним, в текущем сезоне Фирмино забил восемь голов и отдал семь ассистов в 25 матчах за Ливерпуль. В свою очередь Суарес принял участие 17 поединках за Барселону, забив при этом 11 мячей и отдав семь результативных передач.

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ФК Барселона, Кака, ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола.
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