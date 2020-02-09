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Бернарду Силва - о чемпионской гонке в АПЛ: Мы разочарованы

Бернарду Силва - о чемпионской гонке в АПЛ: Мы разочарованы
15:40 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Бернарду Силва оценил выступление своей команды в текущем сезоне чемпионата Англии.

Полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва оценил выступление своей команды в текущем сезоне чемпионата Англии.

"Английская Премьер-лига стала для нас огромным разочарованием. Мы слишком отстали от Ливерпуля и сейчас вынуждены бороться за второе место. Это больно воспринимать, поскольку летом мы думали только о победе в чемпионате. Премьер-лига - самый важный турнир, он много значит для нас и наших фанатов.

Никто не ожидал, что мы будем так далеко от Ливерпуля в январе или феврале. Это сильно огорчает. Всему клубу необходимо извлечь из этого урок. Нужно понять, где мы провалились и как это исправить", - цитирует Силву Sky Sports.

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Напомним, Манчестер Сити набрал 51 очко и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. Отставание от лидирующего Ливерпуля составляет 22 балла.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Бернарду Силва.
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