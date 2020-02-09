Рэмзи хочет покинуть Ювентус: названа причина

Новости спорта:Аарон Рэмзи готов рассмотреть вариант со сменой клубной прописки.

Полузащитник Ювентуса Аарон Рэмзи готов рассмотреть вариант со сменой клубной прописки. Об этом Tuttosport.

По информации источника, футболист недоволен тем, что редко появляется на поле. Валлиец считает, что главный тренер "бьянконери" Маурицио Сарри не дает ему возможности проявить себя.

В свою очередь наставник Ювентуса хочет, чтобы Рэмзи вышел на пик формы к матчам плей-офф Лиги чемпионов. Но пока этого сделать не получается.

Напомним, Рэмзи бесплатно перешел из Арсенала в Ювентус летом прошлого года. В текущем сезоне он провел всего 12 матчей в Серии А и забил один мяч.