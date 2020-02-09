Грилиш отреагировал на слухи о переходе в МЮ

Новости спорта:Джек Грилиш хочет перейти в Манчестер Юнайтед.

Полузащитник Астон Виллы Джек Грилиш хочет перейти в Манчестер Юнайтед летом, сообщает The Telegraph.

Игроком интересовались еще в зимнее трансферное окно. Главный тренер Астон Виллы Дин Смит отклонил возможность ухода ключевого игрока до конца сезона.

Воспитанник бирмингемцев помог команде подняться в Премьер-лигу, а теперь играет важную роль в попытках Виллы остаться в элите. На счету Джека 9 голов и 7 результативных передач в 27 играх во всех турнирах.

Астон Вилла занимает 17 место в АПЛ, на одно очко опережая Вест Хэм Андрея Ярмоленко, идущий в зоне вылета. Следующий матч бирмингемцы проведут 16 февраля против Тоттенхэма.