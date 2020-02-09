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"Гольф - его страсть": агент Бэйла рассказал о дальнейших планах футболиста

"Гольф - его страсть": агент Бэйла рассказал о дальнейших планах футболиста
16:18 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Барнетт отреагировал на критику в адрес своего подопечного.

Агент нападающего Реала Гарета Бэйла Джонатан Барнетт поделился мнением о своем клиенте.

"Критика в адрес Гарета? Могу сказать, что Бэйл предпочитает футбол. Гольф - его страсть, но футбол - это его жизнь. Бэйл - отличный парень и семьянин. У него замечательная жена и прекрасные дети. Он любит футбол, и мне искренне жаль, что некоторые так плохо к нему относятся.

Гарет счастлив в Мадриде. И еще одно: у него нет проблем с Зинедином Зиданом. Бэйл намерен отработать контракт с Реалом до конца, на данный момент его намерения такие", - приводит слова Барнетта AS.

В текущем сезоне Бэйл отыграл во всех турнирах 14 матчей, забив два гола и отдав два ассиста. При этом в последних четырех играх Гарет участия не принимал. Контракт валлийца с Реалом рассчитан до лета 2022 года.

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ФК Реал, Футбол, Гарет Бэйл, Новости футбола, Джонатан Барнетт.
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