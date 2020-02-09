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Рамос побил уникальный рекорд легендарного Фернандо Йерро

Рамос побил уникальный рекорд легендарного Фернандо Йерро
20:50 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Капитан Бланкос сегодня провел за мадридцев свою 440-ю игру.

Защитник Реала Серхио Рамос в сегодняшнем матче против Осасуны (4:1) обошел легендарного Фернандо Йерро по количеству игр в составе мадридского клуба.

Для 33-летнего Рамоса эта встреча стала 440-й в составе Бланкос, благодаря чему центрбек вышел на четвертое место в списке футболистов Реала, которые сыграли наибольшее количество встреч в Ла Лиге.

Рамоса опережают форвард Сантильяна (461 матч), вратарь Икер Касильяс (510), защитник Маноло Санчис (523) и нападающий Рауль (550 матчей).

Напомним, что испанец перешел в Реал из Севильи летом 2005 года. В составе мадридского клуба Рамос стал четырехкратным чемпионом Испании, столько же раз Рамос побеждал в Суперкубке Испании, Лиге чемпионов и клубном чемпионате Мира. Также в его активе три победы в Суперкубке УЕФА и два триумфа в Кубке Испании.

В текущем сезоне Рамос провел 29 матчей за Реал во всех турнирах, отметившись шестью голами.

Реал идет на первом месте Ла Лиги, опережая Барселону на шесть очков. Каталонцы сегодня сыграют поединок 23-го тура против Бетиса. Осасуна занимает 12-ю позицию.

В следующем туре 16 февраля Реал дома примет Сельту.

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Серхио Рамос, ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Фернандо Йерро.
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