Бавария сенсационно потеряла очки в Бундеслиге

Новости спорта:Команды не выявили сильнейшего в очном противостоянии.

В центральном матче 21-го тура Бундеслиги Бавария дома сыграла вничью с РБ Лейпциг. Перед началом поединка, команды в турнирной таблице разделяло лишь одно очко.

В первом тайме команды голов не забивали. После перерыва Бавария получила право на пенальти, но арбитр встречи Марко Фриц с помощью системы VAR изменил свое решение.

До конца встречи команды создали несколько голевых моментов, но счет на табло не изменился — 0:0.

Бавария остается на первой позиции Бундеслиги, опережая РБ Лейпциг на одно очко. Боруссия Дортмунд уступает мюнхенцам четыре очка.

В следующем туре 16 февраля Бавария на выезде сыграет против Кельна. РБ Лейпциг 15 февраля дома примет Вердер.