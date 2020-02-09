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Бавария сенсационно потеряла очки в Бундеслиге

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Бавария сенсационно потеряла очки в Бундеслиге
21:11 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Команды не выявили сильнейшего в очном противостоянии.

В центральном матче 21-го тура Бундеслиги Бавария дома сыграла вничью с РБ Лейпциг. Перед началом поединка, команды в турнирной таблице разделяло лишь одно очко.

В первом тайме команды голов не забивали. После перерыва Бавария получила право на пенальти, но арбитр встречи Марко Фриц с помощью системы VAR изменил свое решение.

До конца встречи команды создали несколько голевых моментов, но счет на табло не изменился — 0:0.

Бавария остается на первой позиции Бундеслиги, опережая РБ Лейпциг на одно очко. Боруссия Дортмунд уступает мюнхенцам четыре очка.

В следующем туре 16 февраля Бавария на выезде сыграет против Кельна. РБ Лейпциг 15 февраля дома примет Вердер.

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ФК Бавария, Бундеслига, Футбол, Новости футбола, РБ Лейпциг.
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