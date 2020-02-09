Швед сыграл за Селтик впервые с октября 2019-го года

Новости спорта:Украинец вышел на замену на 85-й минуте матча.

В рамках 1/8 финала Кубка Шотландии "Селтик" на выезде обыграл "Клайд".

Атакующий полузащитник "кельтов" Марьян Швед вышел в этом матче на замену. Украинец появился на поле на 85-й минуте, выйдя вместо форварда Мохамеда Эльюнусси.

Примечательно, что это первое попадание 22-летнего игрока в заявку шотландской команды с 19 октября прошлого года. Тогда Швед вышел в концовке матча чемпионата Шотландии против "Росс Каунти" и провел в игре 16 минут.

В текущем сезоне Марьян принял участие в 3 матчах, в которых отметился 1 забитым мячем.