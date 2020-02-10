Украинский вратарь Кучинский покинул грузинское Динамо

Новости спорта:Украинский вратарь Максим Кучинский покинул Динамо Батуми.

Украинский вратарь Максим Кучинский покинул Динамо Батуми. По информации footboom.com, футболист получил статус свободного агента и в данный момент занимается поиском новой команды.

Кучинский перешел в Динамо летом прошлого года, однако не провел за клуб из Батуми ни одного матча в текущем сезоне.

Динамо завершило сезон чемпионата Грузии на втором месте, уступив чемпиону — тбилисскому Динамо — лишь пять очков.

В минувшем сезоне Кучинский выступал за Карпаты, сыграв за клуб 25 матчей, в которых пропустил 38 голов. В начале июля прошлого года 31-летний вратарь покинул львовскую команду.

В течение карьеры Кучинский выступал за ФК Полтава, Черкасский Днепр (сейчас Черкащина) и Десну.