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Шахтер вернулся в Украину со сбора в Турции (Фото)

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Шахтер вернулся в Украину со сбора в Турции (Фото)
08:54 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Шахтер вернулся в Украину после завершения зимнего тренировочного сбора в Турции.

Шахтер вернулся в Украину после завершения зимнего тренировочного сбора в Турции, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Утром "горняки" провели контрольный поединок с Вентспилсом, одержав минимальную победу. Сразу после матча делегация донецкого клуба вылетела в Киеве, где продолжит подготовку к весенней части сезона.

Главный тренер Луиш Каштру предоставил футболистам небольшой отдых, а во вторник команда соберется на тренировочной базе.

Первый официальный поединок в новом году Шахтер проведет 20 февраля, принимая в родных стенах Бенфику в 1/16 финала Лиги Европы.

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ФК Шахтер, Лига Европы, ФК Бенфика, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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