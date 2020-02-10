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"Новый король": Лукаку не сдерживал эмоций после победы над Миланом

"Новый король": Лукаку не сдерживал эмоций после победы над Миланом
11:26 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Интер после камбэка с Миланом возглавил Серию А.

Нападающий Интера Ромелу Лукаку после невероятного камбэка на Джузеппе Меацца в матче с Миланом эмоционально отреагировал на результат Дерби делла Мадоннина.

"Здесь новый король в городе", - написал Ромелу на своей странице в Instagram.

 
 
 
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there’s a new king in town

Публикация от Romelu Lukaku (@romelulukaku)

Интер победил в дерби Милан 4:2, отыгравшись по ходу встречи со счета 0:2 и вышел на первое место в турнирной таблице Серии А, воспользовавшись поражением Ювентуса.

Ромелу Лукаку забил последний гол команды в компенсированное время. Бельгиец забил 17 гол в чемпионате, и замыкает тройку бомбардиров Серии А.

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ФК Интер (Милан), ФК Милан, Ромелу Лукаку, Футбол, Новости футбола.
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