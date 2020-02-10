Лунин стал героем матча Сегунды: все действия украинца (Видео)

Новости спорта:Андрей Лунин признан лучшим игроком поединка 27-го тура Сегунды против Райо Вальекано.

Украинский вратарь Реал Овьедо Андрей Лунин признан лучшим игроком поединка 27-го тура Сегунды против Райо Вальекано (1:1), сообщает Eldesmarque.com.

Кипер Овьедо совершил четыре сэйва, а единственный мяч встречи пропустил лишь с пенальти от Леонардо Ульоа.

Отметим, что Лунин пропустил во всех пяти поединках за испанскую команду. Украинец в середине января присоединился к Овьедо на правах аренды из Реала.

Все действия Лунина в матче:

Первую часть сезона он провел в Вальядолиде, но сыграл за команду лишь две игры в рамках Копа дель Рей.

Овьедо с 29 очками идет на 17-й позиции Сегунды. В следующем туре 15 февраля команда Лунина дома сыграет с Алькорконом.