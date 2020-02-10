Бенито сотворил шедевр в дебютном матче за Динамо (Видео)

Новости спорта:Нигериец отличился красивым мячом с острого угла.

Зимний новичок киевского Динамо Бенито, который сейчас находится в расположении дубля киевлян, отличился голом в спарринге команды U-21 с латвийской Валмиерой.

Нигериец вышел на замену на 72-й минуте, а уже на 75-й отобрал мяч около чужой штрафной и с острого угла перебросил вратаря.

Напомним, что Бенито уладил визовые вопросы, из-за которых до этого не мог попасть в Украину. В киевском клубе он будет выступать под 77-м номером.

До этого Динамо зимой подписало бельгийского нападающего Ибрагима Каргбо, который повредил внутреннюю боковую связку и может не сыграть во второй части чемпионата.

На зимний перерыв Динамо ушло на втором месте Favbet Лиги с отставанием от Шахтера в 14 очков. В первом матче после возобновления чемпионата Украины бело-синие 22 февраля сыграют с Ворсклой.