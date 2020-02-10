Лидер Ливерпуля Мане вернулся к тренировкам

Новости спорта:Садио Мане вернулся к тренировкам после травмы подколенного сухожилия.

Нападающий Ливерпуля Садио Мане вернулся к тренировкам после травмы подколенного сухожилия, сообщает Sky Sports.

Сенегалец получил травму в конце января в матче против Вулверхэмптона. Мане пропустил два матча чемпионата против Вест Хэма и Саутгемптона, а также оба поединка Кубка Англии против Шрусбери.

Также принимал участие в тренировке Джеймс Милнер, который травмировался в начале января в матче с Эвертоном.

В нынешнем сезоне 27-летний Мане провел 31 матч за Ливерпуль во всех турнирах, забив 15 голов и отдав 11 результативных передач.

Милнер сыграл в 27 матчах за Ливерпуль во всех турнирах в текущем сезоне, забив 4 гола и сделав 4 результативные передачи.

Ливерпуль уверенно лидирует в АПЛ, опережая ближайшего преследователя Манчестер Сити на 22 очка. Следующий матч команда Юргена Клоппа проведет 15 февраля против Норвича.