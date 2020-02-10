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Ювентус может уволить Сарри и вернуть тренера, с которым выходил в финал ЛЧ

Ювентус может уволить Сарри и вернуть тренера, с которым выходил в финал ЛЧ
14:39 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Массимиллиано Аллегри может вернуться в Ювентус.

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри может покинуть клуб, сообщает Voetbal Primeur со ссылкой на La Repubblica.

Как утверждает источник, руководство туринского клуба может уволить Сарри в связи с последними результатами команды и недовольно, что в турнирной таблице у «Ювентуса» появилось два конкурента в борьбе за чемпионство. У президента клуба Андреа Аньелли появляются сомнения в тренере из-за последних матчей команды.

Также появилась информация, что в клубе есть некоторая группа игроков, которая хотела бы вернуть бывшего тренера команды Массимилиано Аллегри. В настоящий момент 52-летний специалист находится без работы.

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«Ювентус» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Подопечные Маурицио Сарри набрали 54 очка в 23 турах.

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Серия А, Ювентус, Новости спорта, Маурицио Сарри.
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