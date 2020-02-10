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"Один из самых ярких моментов карьеры": игрок Интера прокомментировал матч против Милана

"Один из самых ярких моментов карьеры": игрок Интера прокомментировал матч против Милана
15:46 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Эшли Янг очень доволен победой над Миланом.

Защитник Интера Эшли Янг высказал свое мнение о поединке против Милана, в котором его команда сумела эпично обыграть "россонери" (4:2).

"Я думаю, это было невероятное чувство, принять участие в таком поединке. Все могли видеть, как мы праздновали, как показали наш характер и силу".

"Проигрывать 0:2 в таком дерби, а затем вернуться в игру и выиграть, это показывает наш характер. Это был невероятный опыт".

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"Определенно, один из самых ярких моментов в карьере. Я приехал сюда, чтобы играть в футбол и побеждать в матчах, и когда удается одержать победу в миланском дерби, это просто невероятное чувство", — цитирует Янга Goal.

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Милан, Интер, Новости спорта, Новости футбола, Эшли Янг.
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